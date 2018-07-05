Москва, 5 июля, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Благодаря своему географическому положению Белоруссия обладает крупными экономическими преимуществами, которые позволяют уверенно чувствовать себя и в политическом поле. Возможно, России и Белоруссии стоило бы взаимно обратить внимание на сильные стороны и проблемы торговли? Ситуацию анализирует заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Единственное безопасное транзитное государство на пути грузов с востока в Европу и из Европы на восток — вот козырь, который делает белорусскую игру в экономическом пространстве весьма продуктивной. Доходы от автомобильной перевозки грузов через территорию Белоруссии стабильно повышаются и уже превысили поступления от транзита нефти и газа. Китайский проект «Великий камень», направленный на развитие белорусских транзитных возможностей, укрепляет это, и без того интенсивно растущее, направление развития белорусского хозяйства.

Попытки же России перевести часть транзита на свою территорию, договорившись с Минском, наталкиваются на чисто физические ограничения, которые необходимо преодолевать. Например, строить новую транспортную инфраструктуру и восстанавливать те пути, которые пришли в упадок за постсоветские годы. Сотрудничать, а не конфликтовать из-за транзитных потоков, — вот путь, который укрепил бы дружбу между двумя странами и на котором, возможно, было бы преодолено непонимание.

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