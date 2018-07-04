Ташкент, 4 июля, 2018, 19:50 — ИА Регнум. В банке Шайхантахурского района Ташкента задержаны три гражданина Украины, которые пытались вскрыть депозитные ячейки, сообщили 4 июля в управлении по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Ограбление, вор, воровство

По данным ведомства, два гражданина Украины в сговоре с ранее судимым подозреваемым открыли депозитные ячейки в банке Шайхантахурского района. Злоумышленники изучили особенности работы банка и попытались взломать ячейки, после чего были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года неизвестные украли $350 тыс. и один килограмм слиткового золота из депозитных ячеек одного из банков Киева. В полиции сообщили, что в ограблении приняли участие три человека.