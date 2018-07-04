Барселона, Испания, 4 июля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Глава Каталонии Ким Торра скептически относится к переводу шести «сепаратистов» из-под ареста в Мадриде в каталонские тюрьмы, 4 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Согласно заявлению Торра, состоявшееся 4 июля «возвращение» политзаключенных на родину «не станет частью каких-либо переговоров» с Мадридом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля правительство Испании распорядилось перевести шестерых каталонских политиков, обвиняемых в «мятеже», в тюрьмы Каталонии. Переговоры премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы Каталонии Кима Торра должны состояться 9 июля.