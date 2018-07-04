Симферополь, 4 июля, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Некоторые симферопольские предприниматели превратили незаконный выброс строительного мусора в выгодный бизнес, но искоренить проблему администрации города мешают слишком низкие штрафы за данные правонарушения. Такое мнение 4 июля журналистам высказал глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусор валяется под ногами

«Люди заказывают у частников за определённую плату вывоз крупногабаритного или строительного мусора, они его забирают и потом вываливают на наши контейнерные площадки, чего не имеют права делать. Я сам ловил таких людей, но, к сожалению, максимум, что мы можем сделать в этой ситуации — оштрафовать их на одну тысячу рублей», — посетовал Игорь Лукашёв.

Он также отметил, что поставить на площадках своих сотрудников администрация тоже не может, потому что в управлении муниципального контроля работает 20 человек, а мусорных площадок — полторы тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава администрации Симферополя выразил своё недоумение по поводу решения крымского парламента снизить сумму штрафа за нелегальную торговлю в городе с 30 до пяти тысяч рублей. По его словам, это уменьшит шансы чиновников в борьбе со «стихийщиками».