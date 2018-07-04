Оренбург, 4 июля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Для тушения огня на свалке в оренбургском городе Медногорске стянуты силы предприятий востока региона — Орска и Кувандыка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Напомним, свалка загорелась вечером 1 июля. К настоящему времени открытое горение потушено. Угрозы распространения пламени нет. Но тление до сих пор остаётся. По данным местных СМИ, площадь его составляет порядка 500 кв. метров.

В Оренбурге прошло внеочередное заседание областной правительственной комиссии по ЧС. Первый вице-губернатор Сергей Балыкин отметил, что на территории Медногорска введён режим повышенной готовности. Он будет действовать вплоть до особого распоряжения.

А мэр Медногорска Дмитрий Садовенко пояснил, что уже третьи сутки продолжается задымление. Для его ликвидации приняты необходимые меры. Борьба с огнём находится на контроле облправительства.