Душанбе, 4 июля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. В Таджикистане сотрудники Национального медицинского центра «Караболо» в Душанбе обнаружили в различных частях тела 9-месячного ребенка шесть игл, сообщает 4 июля «Радио.Озоди».

(сс) LeoNeoBoy Иглы

Металлические иглы были обнаружены в голове, ногах, на шее и в грудной клетке. В результате операции хирургам удалось извлечь из тела ребенка шесть игл. Родители ребенка обратились за помощью 28 марта. Иглы оказались не новые — некоторые были покрыты коррозией.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Узбекистане хирурги сделали операцию годовалому ребенку, из тела которого было извлечено 13 игл. Операция прошла успешно, и ребенка выписали домой. Врачи не смогли объяснить, как иглы попали в тело ребенка.