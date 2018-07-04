Москва, 4 июля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Наследие чемпионата мира по футболу — 2018 будет использовано для развития туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля на пресс-конференции в Москве заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв (ЛДПР). Речь идёт как об инфраструктуре, построенной к чемпионату мира, так и о принятых изменениях в российском законодательстве.

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Дегтярёв напомнил, что при подготовке к чемпионату мира был принят закон об обязательной классификации гостиниц, несмотря на активное сопротивление со стороны отельного бизнеса. Таким образом, к 2021 году все средства размещения получат единую классификацию по «звёздам».

"Это наша заслуга и вклад в чемпионат мира, в том числе в законодательство России. Штрафы предусмотрены, конечно, для тех, кто не будет проходить, они достаточно чувствительные. Но это тоже вклад», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что после проведения мундиаля туристический поток внутри страны будет увеличиваться, и уже сегодня Россия может принимать до 50 млн иностранных туристов в год. Большое значение имело ноу-хау российских властей — возможность болельщикам въезжать и передвигаться по территории РФ без виз, используя карты FAN ID. Также впервые была принята система tax free.

Дегтярёв подчеркнул, что на сегодняшний день построено около 600 объектов спортивного наследия, которое будет передано в детско-юношеские школы и футбольные клубы для развития индустрии спорта в России. Кроме этого, при подготовке к чемпионату был принят закон, согласно которому 5% прибыли букмекерских контор должны отчисляться в федеральный бюджет. А федерации обязаны перечислять каждый пятый рубль на поддержку детского спорта в соответствующие организации.

«По оценке, наши букмекеры планируют привлечь 300 млрд рублей ставок. По норме прибыли, повторяю, где-то миллиардов 20 они заработают. По закону минимум 5% они перечислят в РФС, то есть миллиард. Ну и где-то млн 200 пойдёт на детско-юношеский спорт. Это только от ставок», — пояснил он.

Дегтярёв также отметил, что преобладающая роль в использовании инфраструктуры должна отводиться профессиональным футбольным клубам, которые могут собрать необходимые средства для проведения мероприятий на стадионах. Парламентарий предложил стимулировать доходы эксплуатационных организаций, например освободить операторов стадионов от уплаты определённой части налогов и поставить им задачи по проведению крупных общественно-значимых мероприятий.

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