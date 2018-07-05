Вашингтон, 5 июля, 2018, 05:07 — ИА Регнум. Выборы в американский Конгресс состоятся в ноябре, а противостояние команды Дональда Трампа и оппозиции всё более обостряется. Какие тенденции проявились сейчас и будут актуальны вплоть до выборов, пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Демократы крайне нуждаются в большинстве мандатов в Сенате (там на кону 33 депутатских портфеля из 100) и в Палате представителей (она будет переизбрана полностью), потому что контроль над обеими палатами позволит оппозиции блокировать законодательные инициативы президента и результативно вмешиваться в вопросы, относящиеся к ведению исполнительной власти. При этом в стане демократов нет единства, его формальные и неформальные лидеры, включая Хиллари Клинтон, Барака Обаму и других атакуют президента политически, но их действия лишены координации, а послушные СМИ работают без внятного руководства со стороны партии и занимаются оскандаливанием противника.

А что же в лагере президента? Трамп непрестанно подчеркивает свое мировое влияние, успехи своей администрации, создает собственный информационный продукт с целью не допустить единственной позиции в медиапространстве. Плюс громко объявляет о решительных действиях и мощных реформах, которые будут проведены в случае, если их одобрит Конгресс, с поправкой на то, что Конгресс одобрит при наличии в нём решающего республиканского большинства.

Подробности в статье: Трамп и оппозиция: аргументы и ложь перед выборами

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