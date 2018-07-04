Ростов-на-Дону, 4 июля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия с пассажирским поездом в Ростовской области стало нарушение водителем грузовика правил дорожного движения. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе СКЖД 4 июля.

ИА REGNUM Электропоезд на железнодорожном переезде

«Авария произошла в 15:40 на перегоне Высочино — Васильево-Петровская. Водитель автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №187 Архангельск — Новороссийск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в результате ДТП на переезде погиб помощник машиниста. Жертв среди пассажиров нет, за помощью к врачам обратился один человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях и различных мессенджерах появилось видео и фотографии с места событий.