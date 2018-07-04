Москва, 4 июля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Законопроект о правилах транзитных перевозок через территорию РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

(сс) kalhh Фура

Речь идет о введении системы госрегулирования отношений в области перевозок транзитных грузов. В частности, авторы законопроекта предлагают создать в РФ транзитные транспортные коридоры. Такие коридоры могут образовываться на автомобильных трассах, железной дороге, а также на морских и внутренних водных путях.

Создание таких коридоров необходимо для оптимизации использования транспортной системы РФ при транзитных перевозках, отмечают авторы инициативы. Принимать решение о создании коридоров и регулировать их работу будет специальная правительственная комиссия. Она же будет определять политику в сфере транзита.

Авторы законопроекта также предлагают создать Администрацию перевозок транзитных грузоперевозок, которая будет существовать на отчисления с каждого контейнера. Как пояснил в ходе пленарного заседания один из авторов законопроекта депутат Госдумы Виталий Ефимов («Единая Россия»), финансироваться эта администрация будет за счет отчислений от стоимости контейнера — по 5 долларов с каждого.

Кроме того, при перемещении транзитных грузов авторы также предлагают взимать сборы за мониторинг перевозок. Ставку такого сбора также определит правительство.

По предложению авторов инициативы, все созданные транзитные коридоры будут включены в специальный реестр правительства РФ. Кроме того, у каждого из них будет паспорт, в котором будут указаны сведения о транзитных грузах, которые могут быть перевезены через этот коридор, и сроках перевозки.

Согласно законопроекту, все транзитные перевозки будут осуществляться по специальному договору. Причем документы могут быть оформлены как в бумажном, так и в электронном виде.

Как отмечают авторы инициативы, такие меры позволят максимально использовать потенциал российской транспортной системы для транзита грузов, повысить ее конкурентоспособность, а также активизировать транспортную деятельность российских компаний на международных транспортных коридорах. За счет этого удастся дополнительно привлечь около 2 млн контейнеров с доходами порядка 150−160 млрд рублей.

«Россия сможет заработать дополнительно около 8−10 млрд долларов», — отметил в ходе пленарного заседания Виталий Ефимов.