Киев, 4 июля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона «О валюте и валютных операциях» упрощает ведение бизнеса и вводит в стране свободное движение капитала.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Об этом 4 июля на брифинге, который транслировал «5 канал», заявил заместитель главы Администрации президента Украины, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив.

«Президент Украины подписал важный для бизнеса закон о валюте. Вокруг него было довольно сложное и продолжительное голосование в Верховной раде. Он фундаментален, поскольку отменяет те ограничения, которые существовали в стране больше 25 лет. Это свободное движение капитала, это одна институция, которая занимается валютным контролем на принципах европейского законодательства», — пояснил Шимкив.

«Отменяется обязательная продажа валюты. Определенные нормы, которые позволяют Нацбанку регулировать рынок, останутся. Этот инструмент отменяет обязательность, которая была в указе кабинета министров. Также отменяются условия незачисления валютной выручки… Есть много других инициатив, которые значительно упрощают ведение бизнеса в Украине, особенно в вопросах валютного контроля», — добавил Шимкив.

Кроме того, основатель Фонда инноваций и развития Георги Вашадзе назвал принятие закона о валюте «революционным» для экономики Украины.

«Семь пунктов, которые туда входят, фактически полностью меняют структуру экономики Украины. Это в первую очередь свобода, это новые рабочие места. Через несколько лет мы увидим очень сильный рост экономики… Свободное перемещение валюты значит то, что не будет регуляции. До сих пор существовал указ 1993 года, который говорит, что в стране ничего не позволено. В экономике Украины реально создавался карцер. Страна, которая имеет огромный потенциал, не могла его использовать… СБУ, прокуратура и другие органы не смогут приходить к бизнесу. Эти системные изменения полностью переформатируют экономику Украины», — пояснил Вашадзе.

Напомним, законопроект №8152 Верховная рада приняла 21 июня. Закон «О валюте и валютных операциях» определяет правовые основы проведения валютных операций, валютного регулирования и надзора, а также права и обязанности субъектов валютных операций. Также он устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства. Закон призван обеспечить единую государственную политику в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины. Он уточняет принципы валютных операций, проведения расчетов, регулирует трансграничный перевод и перемещение валюты, а также лицензирование этой деятельности Национальным банком Украины. Устанавливаются предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту продукции, а также транспортных услуг.