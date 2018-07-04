Рим, 4 июля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Уровень занятости проживающих в Италии местных уроженцев и тех, кто приехал из других стран, почти одинаков, при этом уроженцы зарабатывают на 19% больше приезжих, сообщает в среду, 4 июля, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные совместного исследования двух научных центров из Милана и Турина.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

В возрастной категории 25−64 уровень занятости уроженцев Италии составляет 65%, приезжих — 64%. В среднем в Евросоюзе приезжие обеспечены работой на 7% хуже местных жителей.

В настоящее время почти 10% населения Италии составляют граждане, родившиеся в других странах. При этом большинство приезжих, легально находящихся в Италии, живут здесь уже более 5 лет, что положительно сказывается на среднем уровне их занятости.

Средняя зарплата местных уроженцев в 2017 году составляла 1392,4 евро, приезжие получали на 19% меньше. Восемь лет назад разрыв составлял лишь 6%.

При этом если уровень зарплат переселенцев из новых стран ЕС, а также из-за пределов ЕС был значительно ниже уровня зарплат рожденных в Италии (на 376 и 332 евро в месяц соответственно), то работающие в Италии уроженцы других стран ЕС зарабатывали даже больше, чем родившиеся в самой Италии, — 1423 евро.