Ярославль, 4 июля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. В Ярославле процедуру публичных слушаний по ряду градостроительных вопросов заменили общественными обсуждениями, которые не предполагают очного собрания граждан. Такое решение принял муниципалитет Ярославля вопреки мнению регионального отделения союза архитекторов и ряда активистов-общественников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Публичные слушания остаются при изменениях в генеральный план города, правила землепользования и застройки, а также правила благоустройства. Общественные обсуждения, которые будут проходить через интернет, определены для проектов планировки и межевания, предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка, отклонение от предельных параметров застройки.

Против таких изменений выступило региональное отделение союза архитекторов, которое направило в муниципалитет Ярославля письмо об этом, а также ряд активистов-общественников.

«Публичные слушания — единственный действенный способ для жителей города проконтролировать итоги голосования слушаний, проверить число зарегистрированных участников слушаний, назначить в счетную комиссию независимых членов от жителей», — говорится в письме.

На заседание муниципалитета пришла представитель КОС «Тверицы» Светлана Краузольт. Именно в результате публичных слушаний жители Твериц отстояли соседнюю территорию от застройки высотными зданиями. Она также выступила против новшеств, предложенных мэрией.

По спорному вопросу была создана рабочая группа, которая перед заседанием муниципалитета заявила о достигнутой договоренности — что общественные слушания будут опробованы только на процедуре проектов планировки и межевания. Об этом заявили председатель комиссии по законности Олег Ненилин и подтвердил заммэра Вячеслав Гаврилов. Однако к заседанию муниципалитета было представлено другое решение.

«Да, звучало предложение, чтобы опробовать общественные обсуждения только на проектах планировки и межевания, однако было решено распространить эту процедуру и на другие локальные акты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заммэра Вячеслав Гаврилов.

Так или иначе, но мэрия и муниципалитет приняли еще одно решение, вызвавшее негативный резонанс у общественности.