Удмуртия, 1 апреля, 2015, 18:50 — ИА Регнум. Ранее планировалось замещать коммерческие кредиты бюджетными

Правительство Удмуртии планирует взять четыре кредита общим объемом 2 млрд рублей. Об этом сообщает «Udm-info».

Сообщается, что кредит привлекается для финансирования дефицита бюджета или долговых обязательств республики. Средства предоставляются сроком на 1 год. Заявки в соответствии с конкурсной документацией принимаются до 16 апреля текущего года. Конкурентную процедуру планируется завершить 20 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в размере 19%.

Напомним, основным фактором, влияющим на долговую политику Удмуртии в 2015-2017 годах, будет являться замещение коммерческих кредитов бюджетными из федерального бюджета. По словам главы республики Александра Соловьева, вопрос о предоставлении бюджетных кредитов обсуждался в марте текущего года в Минфине РФ. Общий объем кредитных средств, привлеченных из федерального бюджета в республиканскую казну, в 2015 году может составить более 8 млрд рублей. Соловьев выразил надежду, что республика может дополнительно получить 4,7 млрд рублей для погашения кредитов, привлеченных в коммерческих банках.

Отметим, что в сентябре прошлого года Удмуртия получила бюджетный кредит в размере 6,2 млрд рублей для погашения банковской задолженности. Процентная ставка составила 0,1%. «Проделанная работа позволяет сократить объем государственного долга республики и сэкономить около 500 млн рублей за счет снижения процентной ставки», — подчеркнул Александр Соловьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с данными министерства финансов РФ на 1 февраля 2015 года, доля кредитных средств в структуре госдолга Удмуртии составляет 83,6%. При этом 52,7% или 20 млн рублей составляют средства, полученные от кредитных организаций и иностранных банков. Объем средств, привлеченный в бюджет субъекта из других бюджетов бюджетной системы РФ, составляет 11,722 млрд рублей или 30,9%. Общий объем госдолга Удмуртии по информации на 1 февраля текущего года составляет 37,922 млрд рублей.

В соответствии с законом «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» доходная часть бюджета республики в текущем году может составить 51,666 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время сумма государственного долга региона превышает 73% доходов республиканского бюджета.