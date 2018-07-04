Ялта, Крым, 4 июля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. После трёх лет переговоров с министерством культуры РФ принято решение забрать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность, процедура её передачи будет завершена в ближайшее время. Об этом 4 июля на пресс-конференции в Симферополе сообщила министр культуры РК Арина Новосельская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сначала думали, что Крым сам сможет восстановить киностудию за свой счёт. Потом глава РК и вице-премьер РФ, который курировал тогда Крым, приняли решение передать её в федеральную собственность, кроме одного из зданий, поскольку в период национализации были проблемы с его оформлением», — пояснила министр.

По её словам, на восстановление киностудии из бюджета РФ выделят 4 млрд рублей.

Напомним, в 2016 году глава Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщал об интересе нескольких инвесторов, готовых, по его словам, реализовать проекты по возрождению киностудии, однако до конкретных действий дело так и не дошло.