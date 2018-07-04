Кострома, 4 июля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Костромские власти планируют увеличить площадь земель, бесплатно предоставляемых фермерам, с 400 до 700 гектаров, сообщает пресс-служба губернатора области. Соответствующий законопроект уже поддержала администрация региона, теперь его обсудят на заседании областной думы.

ИА REGNUM

Увеличить площадь земель предложили представители крестьянских хозяйств региона. В пресс-службе отмечают, что законопроект поможет костромским фермерам «развивать свои хозяйства и увеличить объемы сельскохозяйственного производства». Отметим, что с внедрением закона о «костромском гектаре» 10 хозяйствам Костромской области было бесплатно отдано 22 участка земли с общей площадью более тысячи гектаров. Еще 23 фермера ожидают рассмотрения своих заявок на получение 37 земельных участков общей площадью более 2,7 тысяч гектаров.

«За последние шесть лет объемы сельскохозяйственного производства в крестьянско-фермерских хозяйствах изменились значительно. Так, производство молока увеличилось в 2,5 раза, а поголовье крупного рогатого скота выросло в 2,2 раза», — сообщают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что за прошлый год в Костромской области было передано в собственность муниципалитетов 19 тысяч гектаров неиспользуемых земель. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, это на 700 гектаров больше, чем за все три предыдущих года.

В 2017 году в собственность муниципалитетов были переданы земли в Антроповском, Нейском, Кадыйском, Галичском, Павинском, Судиславском, Октябрьском, Пыщугском и Островском районах. В пресс-службе отмечают, что «все зарегистрированные земли в 2018 году планируется вовлечь в сельскохозяйственный оборот». С 6 муниципалитетами уже заключены соответствующие соглашения.