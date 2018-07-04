Гонолулу, США, 4 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Площадь Большого острова в американском штате Гавайи увеличилась на 2,25 квадратных километра в результате извержения вулкана Килауэа в июне, сообщается в микроблоге Геологической службы США в Twitter.

Потоки лавы на улицах Леилани-Эстейтс, 6 мая 2018 года

Уточняется, что в результате попадания потоков лавы в залив Капохо в океане образовалось 555 акров новой земли.

Напомним, в начале июня вулкан Килауэа уничтожил около 600 домов и построек на Гавайях. Практически полностью оказалась уничтожена туристическая зона Большого острова. Власти штата выделили на помощь острову $12 млн.

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