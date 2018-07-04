Анкара, 4 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах, сообщают 4 июля турецкие СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По уточненным данным, в ходе выборов президента Турции, прошедших 24 июня, Эрдоган получил 52,59% голосов, и эти результаты объявлены окончательными.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Турции состоялись в условиях очередного продления режима чрезвычайного положения, введенного в стране после неудавшейся попытки госпереворота.