Рим, 4 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Страницы «Википедии» в Испании, Латвии и Эстонии в среду, 4 июля, присоединились к акции протеста, которую днем ранее начало итальянское подразделение энциклопедии.

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На стартовой странице во всех четырех странах размещено обращение к читателям с острой критикой нового европейского законопроекта об авторском праве. Поиск по другим страницам не работает, а читателей призывают обращаться к европарламентариям с требованием не принимать закон (голосование состоится 5 июля).

Главная причина критики законопроекта — предусмотренный в нем механизм автоматической предварительной проверки сообщений. Администраторы «Википедии» утверждают, что после введения закона граждане не смогут обмениваться даже ссылками на газетные статьи, поскольку те будут защищены авторским правом. Существование самой «Википедии» тем более под угрозой. Администраторы энциклопедии считают законопроект актом цензуры и попыткой ограничить право на распространение информации.

Тем временем в Италии другая группа представителей IT-бизнеса опубликовала собственное обращение прямо противоположного содержания. Подписавшие его участники рынка утверждают, что администраторы «Википедии», мягко говоря, преувеличивают и что впервые они заговорили о «цензуре» Евросоюза еще 20 лет назад, но никакой цензуры с тех пор так никто и не увидел.

Ранее вице-премьер Италии, министр экономического развития Луиджи Ди Майо заявил, что правительство страны не согласно с новым европейским законопроектом об авторском праве и что в том случае, если законопроект будет принят, итальянские власти рассмотрят возможность не исполнять его на своей территории.