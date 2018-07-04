Москва, 4 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Законопроект о применении электрошокеров сотрудниками служб безопасности на транспорте Госдума обсудит 10 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, такое решение было принято по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина, который обратил внимание на большое количество вопросов при обсуждении законопроекта.

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«Было бы хорошо, если бы в обсуждении приняли участие представители МВД. Нам же качество важно», — сказал спикер Госдумы.

Госдума перенесла обсуждение в первом чтении законопроекта, которым предлагается предоставить подразделениям транспортной безопасности права на приобретение, хранение и использование гражданского оружия самообороны — в том числе электрошоковые устройства. Вопросы у депутатов вызвало то, что у сотрудников подразделений транспортной безопасности уже есть право применять оружие в случае опасности.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) высказал недоумение в связи с переносом инициативы.

«Вопрос простой. Люди, которые стоят на входе вокзала или аэропорта, сейчас не имеют права применять оружие в условиях массового скопления людей, им дается право использовать шокеры. Ничего сложного здесь нет», — ясно изложил парламентарий суть инициативы.