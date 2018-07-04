Киев, 4 июля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. «Украина закупает у России уголь, который добывается на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса». Об этом 4 июля в эфире канала «112 Украина» заявил внефракционный депутат Виталий Куприн.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины. Порошенко

«Когда я несколько месяцев назад приехал на Сумскую таможню, я пообщался с руководителем таможни. Он мне рассказал, что по составу этот уголь соответствует химическому составу угля, который добывается на оккупированных территориях. Он не из Кузбасса или Кемерово. Это именно украинский уголь. У меня в этом нет никаких сомнений… Заходит из России якобы на Польшу, а потом покупатель отказывается, и он тут остаётся, в Украине. Такие схемы существуют», — сказал Куприн.

Он также предложил Киеву закупать дешевую электроэнергию на оптовом рынке ЕС.

«Нам нужно ориентировать свою энергосистему на Европу. Сегодня она завязана на Россию… Иногда там оптовая цена электроэнергии дешевле, чем у нас. Мы бы могли нашим жителям предложить более низкие тарифы на электроэнергию. При этом наши шахтеры не пострадали бы, поскольку мы бы отказались от закупки импортного угля», — рассказал Куприн.

Депутат также обвинил министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика в коррупции, некомпетентности и «крышевании» коррупционных схем на тендерных закупках.

«Министр энергетики господин Насалик явно не на своем месте. Он делает всё, чтобы убить наши украинские шахты. Он совершенно не занимается их вопросами. Более того, на тендерах по завышенным ценам закупается продукция. Когда разворовываются средства, тогда нет средств на выплату зарплат шахтерам. Он это игнорировал и покрывал. В этой ситуации странно, почему не работают правоохранительные органы, поскольку я направлял соответствующие заявления в НАБУ и в Генпрокуратуру… Около 500 млн грн. (19 млн долл.) были разворованы за последние два года. К этому не причастен министр энергетики? Тут есть коррупционные схемы», — добавил Куприн.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 июля в Волынской области Украины горняки шахты №10 «Нововолынская» (ГП «Волыньуголь») возобновили забастовку. До этого шахтеры регулярно бастовали с 2016 года. Рабочие требуют погасить трехмесячную задолженность по зарплате.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, правительство Украины накопило долги по зарплате перед горняками еще за 2016 год. Общая сумма задолженности перед шахтерами достигла 1,1 миллиарда гривен (41,8 млн долл.). Он также сообщил, что 4 июля медики госпитализировали одного шахтера.

Напомним, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала 17,4 млн т каменного угля и антрацита на рекордные $2,2 млрд. Эта сумма в 1,5 раза превышает ту, которую Украина тратила на покупку угля последние два года. Большая часть поставок угля пришлась на Россию — 55,7% (1,2 млрд долл.). Отметим, что в 2016 году импорт угля составил $1,5 млрд, экспорт — $44,8 млн.