Обнинск, Калужская область, 4 июля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Церемония открытие предприятия по производству медицинских изделий венгерской компании Sanatmetal, состоялась сегодня, 4 июля в Обнинске Калужской области.

Фото Агентства регионального развития Калужской области На церемонии открытия завода по производству медицинских имплантантов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в России Янош Балла, губернатор области Анатолий Артамонов, представители Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства иностранных дел Венгрии, генеральный директор компании Йожеф Фаркаш.

Новое обнинское предприятие будет производить травматологические и ортопедические импланты и медицинские инструменты. Инвестиции в его строительство составили 250 миллионов рублей. На первом этапе объем выпуска составит 150−180 тысяч единиц продукции в год, в дальнейшем возможно увеличение с учетом роста потребностей российского рынка. Одновременно планируется экспорт в страны Евросоюза. На заводе будет создано до 60 рабочих мест. К настоящему времени часть сотрудников прошли обучение в Венгрии.

Выступая с приветственным словом, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул высокотехнологичный характер нового производства и высокую потребность в его продукции. «Открытие завода

«Санатметал» в Калужской области — значимый шаг в развитии регионального фармацевтического кластера и повышении уровня медицинской помощи в стране», — сказал Анатолий Артамонов.

По мнению, калужского губернатора этому также будет способствовать сотрудничество компании с отраслевыми предприятиями Обнинска.

Генеральный директор компании Sanatmetal Йожеф Фаркаш подтвердил интерес к взаимодействию с участниками Калужского фармацевтического кластера.

«Решение о создании производства в России и трансфере технологий имеет стратегическое обоснование. Здесь мы нашли понятные и комфортные условия для реализации своего инновационного проекта и высококвалифицированных специалистов. Для нас важно объединить научные российские и венгерские знания для достижения целей. В будущем мы планируем занять 10−15% российского рынка», — сказал Йожеф Фаркаш.

Посол Венгрии в России Янош Балла отметил, что реализация данного проекта подтверждает интерес бизнеса Венгрии к России.

«Предприятие Sanatmetal стало вторым крупным проектом на территории России. Инвестиции в развитие и локализацию — приоритет венгерских компаний», — отметил он.

Посол также назвал данное событие новым хорошим шагом в отношениях между странами и выразил надежду на их дальнейшее развитие по другим направлениям.