Москва, 4 июля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Все предпосылки для очередного мирового кризиса не только сохранились, но и разрослись, а способов преодолеть этот кризис уже не осталось, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз аналитиков Bank of America, предупредивших о возможности повторения кризиса 1997−1998 годов.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Кризис 1997—1998 годов очень скоро покажется нам детской шалостью по сравнению с тем, что нас ждёт в предстоящее время, — сказал Вассерман. — Больше нет возможности заливать его бездумными деньгами, как делал младший Буш и Обама. Нет возможности сбрасывать его в какие-то зарубежные страны, поскольку те учли былой опыт и знают, как теперь не оказаться последними в этом падении».

Пограбить постсоветские страны западному капиталу также уже не удастся.

«В тех странах, которые остались беззащитными, например, в Прибалтике или на Украине, уже разграблено практически всё, что можно, а в тех частях, что способны защищаться, как РФ и Белоруссия, грабёж становится рискованным, — пояснил Вассерман. — Правда, экономический блок правительства РФ ещё пытается играть в пользу коллективного Запада. Впрочем, от тех экономических теорий, которыми сейчас руководствуется экономический блок правительства РФ, странно ждать чего-либо неразрушительного».

Напомним, что, по мнению аналитиков Bank of America Corp, те тенденции мирового фондового рынка, которые наблюдаются сегодня, очень похожи на те, что предшествовали экономическому кризису 1997—1998 годов.

Исходя из этого эксперты банка не исключают возможности повторения кризиса 1998 года.

В числе признаков надвигающегося кризиса эксперты называли крепкий доллар, сокрушающий развивающиеся рынки, сглаживание кривой доходности облигаций и прочие тренды.

Отметим, что до этого с пессимистичными прогнозами выступили и специалисты Всемирного банка. В частности, они отметили, что последние 50 лет глобальные рецессии случались каждые 10 лет, и очередное десятилетие как раз заканчивается. Кроме того, модели развития экономики, на которые опираются эксперты ВБ, показали высокие риски ухудшения мировой экономической ситуации.