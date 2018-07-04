Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. У Петербурга есть значительный потенциал для строительства жилья в период 2019—2024 годов. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, выступая 4 июля на круглом столе по вопросам реализации майского указа президента в части увеличения ежегодных объемов строительства жилья.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

По словам Албина, строительный комплекс Петербурга демонстрирует хорошую динамику по вводу жилья: начиная с 2014 года, ежегодно сдается не менее 3 млн кв. метров жилья, а 2017 год вообще стал рекордным — строители ввели 3,5 млн кв. метров жилья, превысив годовой план на 17%.

«Это самый большой показатель за новейшую историю нашего города», — подчеркнул Игорь Албин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года темпы ввода жилья в Северной столице резко сократились по сравнению с тем же периодом 2017 года. В текущем году за первые полгода построено 961,3 тыс. кв. метров жилья, что в 1,7 раза меньше, чем в январе-июне 2017 года.

Тем не менее, в Смольном считают, что ситуация не внушает опасений.

«В заделе со сроками ввода в текущем году — 3 млн 737 тыс. кв. метров, — сообщил Игорь Албин. — Выдано разрешений на строительство по 1190 домам общей площадью 20,7 млн кв. м (на 454 322 квартиры), которые должны быть построены за ближайшие семь лет. Таким образом, у нас с вами имеется значительный потенциал для строительства жилья в период 2019—2024 годов со вводом не менее 3,5 млн кв. метров ежегодно».

А к 2024 году Петербург должен выйти строительство ежегодно 4,5 млн кв. метров жилья, уверен чиновник, курирующий стройкомплекс Петербурга.

При этом с социальными объектами для новосёлов в Петербурге ситуация далека от оптимизма: дефицит финансирования строительства социальной инфраструктуры оценивается в 140 млрд рублей.