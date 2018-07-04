Симферополь, 4 июля, 2018, 17:43 — ИА Регнум. На трассе Судак-Алушта у села Приветное столкнулись два автомобиля, Mitsubishi Pajero и Toyota Сorolla. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе дети.

Пресс-служба ГУ МЧС Крыма Место аварии

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Крыма, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

«По предварительным данным, в аварии пострадали 11 человек, в том числе пятеро детей. Все — жители Астраханской и Кировской областей», — уточнили в чрезвычайном ведомстве, отметив, что 10 человек госпитализированы в больницы Судака и Алушты.

Причины ДТП выясняются.