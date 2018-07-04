Эребру, Швеция, 4 июля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Двое из пострадавших в результате стрельбы в шведском городе Эребру скончались в больнице от полученных ранений, передаёт телеканал SVT.

Стрельба

По информации полиции, ещё один пострадавший в настоящее время госпитализирован. Медики считают, что полученные им ранения не представляют угрозы для жизни.

Сообщается, что по подозрению в причастности к стрельбе задержан один человек. Подробности о его личности пока не раскрываются.

Напомним, инцидент в городе Эребру произошёл поздно вечером 3 июля. Ранее в полиции заявляли, что стрелявших было несколько.