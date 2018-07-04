Минск, 4 июля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Комплексную оценку риска и безопасности Белоруской АЭС провели представители Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG). После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году в Европе начали проводить стресс-тесты атомных электростанций для оценки того, как они могут противостоять событиям, подобным произошедшим в Японии. Окончательные результаты стресс-тестов ЕС предоставили важные технические знания по улучшению безопасности для всех участвующих стран — входящих в ЕС и соседних. ENSREG постоянно заявляли о своей готовности поддержать любую не входящую в ЕС страну, которая решила бы провести такой же процесс партнерской проверки, и эта поддержка была распространена на Белоруссию.

Dsae.by Строительство Белорусской АЭС

Как сообщает пресс-служба департамента по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии, страна выполнила свои добровольные обязательства по проведению стресс-тестов Белорусской АЭС в контексте Совместной декларации о стресс-тестах 2011 года путем подготовки Национального доклада с рекомендациями о мерах по повышению безопасности и принятия партнерской проверки, организованной ENSREG в конструктивном и прозрачном ключе.

Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской атомной электростанции проводилась в конструктивной атмосфере сотрудничества и полностью соответствовала спецификациям стресс-тестов ЕС, в том числе в отношении прозрачности. Эта проверка проводилась группой из 17 экспертов из стран-членов ЕС и стран, не являющихся членами ЕС, с хорошим балансом между представителями ядерных и неядерных государств. В состав группы также вошли 2 представителя от Европейской комиссии и 3 наблюдателя.

Визит в Белоруссию группы экспертов прошел с 12 по 16 марта, визит Совета по партнерской проверке для представления отчета о партнерской проверке Госатомнадзору и представителям Белорусской АЭС — с 12 по 14 июня. Отчет о партнерской проверке был согласован ENSREG 2 июля.

Отчет о партнерской проверке в целом носит позитивный характер. Он подчеркивает различные хорошие практики, но также предлагает будущие потенциальные улучшения, необходимость которых была идентифицирована в ходе проверки, проведенной в Белоруссии, в контексте обеспечения непрерывного повышения безопасности. Группа экспертов рекомендует Госатомнадзору в соответствии с принципом «разумного владения» определить необходимые улучшения безопасности в ответ на рекомендации, сделанные в отчете о партнерской проверке, и те, которые обнаружил сам Госатомнадзор, и включить их в Национальный план действий, содержащий соответствующие меры по повышению безопасности и связанные с ними графики реализации.