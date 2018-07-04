Ростов-на-Дону, 4 июля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В социальных сетях появились первые фотографии и видео с места страшной аварии с поездом, которая произошла сегодня, 4 июля, в Ростовской области. Также уточняется, что столкнулись пассажирский состав и грузовик под Еремеевкой (хутор в Азовском районе).

Скриншот со страницы Telegram-канала «112» Фотографии с места аварии

Сообщается также о четверых пострадавших. К месту происшествия вызвано семь бригад скорой помощи.

«В результате столкновения поезда и КамАЗа в Ростовской области трое пострадавших, среди которых 17-летняя девушка, от госпитализации отказались (легкие травмы), 45-летнего машиниста везут в больницу, у него переломы костей таза, закрытая черепно-мозговая травма», — сообщает Telegram-канал 112.

По имеющимся данным, железнодорожный переезд не оснащён шлагбаумом. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель большегруза.