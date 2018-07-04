Киев, 4 июля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что действующий президент Украины Пётр Порошенко пытается оказать давление на ряд телеканалов страны. Слова Ляшко приводит сегодня, 4 июля, телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс-конференция. Порошенко

Ляшко утверждает, что по команде администрации президента Украины, а также лично Порошенко, оказывается давление на телевизионные каналы, чтобы не дать продлить им лицензии на цифровое вещание.

«По моей информации, вызывают «1+1», «Интер», другие каналы», — заявил Ляшко.

Депутат утверждает, что Порошенко требует от этих телеканалов лояльности, в противном случае им угрожают тем, что они не получат лицензии на цифровое вещание.

Ляшко заявил, что он категорически против того, чтобы администрация президента диктовала редакционную политику телеканалов.

«Потому что сейчас аналоговое вещание отключают, а цифровое — ты должен получить лицензию. И ставят условия, Нацсовет, который контролирует Порошенко, ставит условия — кому выдаст лицензию, кому не выдаст», — пояснил депутат.

Все это он назвал «цензурой чистой воды», а также злоупотреблением должностными полномочиями.