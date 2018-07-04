Москва, 4 июля, 2018, 17:33 — ИА Регнум. В числе тем, которые могут обсудить президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече, могут быть Сирия, Украина, «Северный поток — 2», а главное — выработка новых правил международной политической игры, считает политолог, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский. Об этом он заявил 4 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Порошенко

«Говорить они (Путин и Трамп — прим. ИА REGNUM ) будут в первую очередь о некоем взаимопонимании и некоем личном соблюдении правил игры, гарантирующем от тех или иных эксцессов, — сказал Черняховский. — И об относительно регулярных консультациях. Эти договорённости принципиальны. Обратите внимание, когда Хрущёв и Кеннеди договорились по Кубе, потом американцы полвека не трогали Кубу, хотя ни Кеннеди, ни Хрущёва уже не было. Главное — именно такие договорённости, которые публично не оговариваются, оказываются значимыми для преемников».

Что касается Украины, то, как считает Черняховский, позиция США здесь достаточно противоречива.

«С одной стороны, им Украина не нужна, — сказал он. — Они хотели бы от этой проблемы избавиться. С другой стороны, они не хотели бы от неё избавляться бесплатно. По Сирии возможна более предметная договорённость, которая может быть направлена на то, чтобы американцы оттуда ушли и перестали тратить деньги».

Кроме того, политолог отметил, что так или иначе пойдёт речь о «Северном потоке — 2» и о некоторых нюансах, связанных с Китаем.

«Думаю, что для Трампа важнее общий эффект встречи и дружелюбного разговора с Путиным, — добавил политолог. — Максимум, чего можно достичь, так это договориться о неких правилах игры и самом общем разграничении национальных стратегических интересов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе предстоящей встречи в столице Финляндии президент России Владимир Путин обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом вопросы, связанные с урегулированием сирийского конфликта. Об этом 4 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

До этого, 3 июля, Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили ход подготовки к предстоящим переговорам президентов России и США.