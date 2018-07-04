Астана, 4 июля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство, направленные на изменение валютного регулирования и валютного контроля, а также на совершенствование деятельности Национального банка республики, сообщили 4 июля в пресс-службе главы государства.

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Поправки приводят законодательство Казахстана в соответствие с законом «О валютном регулировании и валютном контроле», а также направлены на совершенствование регулирования банковской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня парламентом Казахстана был принят вышеуказанный закон. Согласно документу, филиалы иностранных компаний будут признаны резидентами Казахстана в части расчетов в национальной валюте с резидентами.