Брюссель, 4 июля, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В Евросоюзе не считают, что переговоры президентов США и России повлияют на подготовку саммита ЕС-Украина и не смогут изменить позицию ЕС и США по украинскому вопросу, сообщает 4 июля РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в структурах Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

«Мы не ожидаем, что переговоры, о которых вы говорите, окажут прямой эффект на подготовку нашего саммита», — цитирует агентство ответ источника на вопрос о возможном сигнале, который мог бы поступить от встречи Путина и Трампа в направлении украинской ситуации.

«Что касается конфликта на востоке Украины, уважения целостности и суверенитета, то США разделяют позиции ЕС», — сказал агентству источник.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля встретятся в Хельсинки для обсуждения широкого круга вопросов.