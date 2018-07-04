Воронеж, 4 июля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. До 4 млн тонн может составить урожай зерновых культур в Воронежской области в этом году. Такой прогноз прозвучал 4 июля на совещании врио губернатора Александра Гусева на совещании с главами администраций, муниципальных районов и городских округов области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Возможности для хранения урожая у региона есть.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Как сообщил врио руководителя департамента аграрной политики области Александр Квасов, сев яровых культур в этом году был проведен на площади 1700 тыс. га или 96% к плану. Яровые зерновые и зернобобовые посеяны на площади 722 тыс. га или 90% к плану. Сахарная свекла посеяна на площади 129 тыс. га или 93,4% к плану. Сев яровых культур проведен качественным семенным материалом: доля семян высоких репродукций составила 74,5%.

С учетом состояния посевов прогнозируется валовой сбор зерна на уровне 4 млн тонн. Однако из-за смещения сроков сева уборочная кампания в этом году начнётся несколько позже — в конце второй декады июля. В общей сложности аграриям предстоит убрать урожай бобовых и зернобобовых на 1467 тыс. га. Также готовятся к работе и сахарные заводы: их девять, в этом сезоне планируется заготовить 5,5 млн тонн.

Дизельным топливом сельхозхозяйства Воронежской области на данный момент обеспечены на 75% от потребности на период полевых работ в июле-августе, бензином — на 55%. При этом аграрии получат компенсации части затрат на топливо от Минсельхоза — на эти цели выделено 5 млрд рублей.

Отметим, что в 2017 году урожай зерновых в Воронежской области был рекордным и составил 5,7 млн тонн.