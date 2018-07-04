Милан, Италия, 4 июля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Суд Милана признал компанию Autogrill (крупная сеть придорожных закусочных) в нарушении прав своих работников на отдых, сообщает La Repubblica в среду, 4 июля.

qwesy qwesy Закусочная Autogrill

15 августа минувшего года, в праздник Успения Богородицы (который традиционно широко отмечается в Италии и фактически является национальным) назначила двум своим сотрудникам рабочие смены. Те не вышли на работу, ссылаясь на свое право на отдых в праздник.

Компания после проведения внутреннего расследования отстранила обоих сотрудников от работы на два дня и соответствующим образом понизила им зарплату. Сотрудники, в свою очередь, пошли отстаивать свои права в суд, который и признал их правоту.