Ростов-на-Дону, 4 июля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Болельщикам ЧМ-2018 — гостям ростовской фан-зоны FIFA — дали время на восстановление сил для поддержки команд-участниц футбольного первенства планеты. Фестиваль болельщиков объявил о временном закрытии, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Так, 4 и 5 июля трансляций игр мундиаля на Театральной площади не будет. Фан-зона вновь ждёт гостей с 6 июля в 15:00. Программу мероприятий откроют выступления донских коллективов, затем выступит группа «Валенки».

В 17:00 и 21:00 состоятся прямые показы матчей ¼ финала ЧМ-2018. На футбольном стадионе в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции, на арене в Казани — команды Бразилии и Бельгии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовская фан-зона принимает до 20 тыс. болельщиков ежедневно.

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