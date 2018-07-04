Вильнюс, 4 июля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Внешнеполитическое ведомство Литвы не заметило похвалу специальной миссии ЕС проекта Белорусской АЭС, а сконцентрировалось на рекомендациях по ещё большему улучшению проекта, которые Вильнюс сразу стал трактовать, как доказательство, что станция небезопасная, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 июля.

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Еврокомиссия сегодня официально обнародовала отчет об оценке стресс-тестов БелАЭС. Общий вердикт ЕК был оглашён накануне, 3 июля. В нём станция признана соответствующей европейским и международным нормам безопасности. Однако, как и при любых стресс-тестах, эксперты огласили и ряд рекомендаций, которые в Литве политики моментально провозгласили как якобы доказательства, что станция на самом деле небезопасная, полностью упуская основную часть доклада, в которой говорится о высоком уровне культуры безопасности и развитым технологиям на БелАЭС.

Кроме того, МИД Литвы ранее заявил, что стресс-тесты не охватывали те вопросы, которые ставила Литва, в связи с чем Литва изначально считала этот анализ частичным, который не может «легитимизовать» станцию.

В целом официальный Вильнюс потребовал исполнения рекомендаций ещё до запуска станции в 2019 году.

Между тем посольство Белоруссии в Литве сегодня распространило информацию, в которой подчёркивается, что Белоруссия «выполнила свои добровольные обязательства по проведению стресс-тестов, зафиксированные в совместной Декларации по проведению стресс-тестов от 2011 года: подготовила Национальный доклад с рекомендациями по повышению уровня безопасности, конструктивным и прозрачным образом приняла у себя партнерскую проверку, организованную Европейской комиссией.

Проверка проводилась группой из 17 экспертов из ЕС и стран, не являющихся членами ЕС, при соблюдении правильного баланса присутствия представителей ядерных и неядерных стран. В состав группы также входили 2 представителя со стороны Еврокомиссии и 3 наблюдателя.

«Национальный доклад Республики Беларусь отвечает европейским требованиям к стресс-тестам. Доклад ГПП (Группы партнёрской проверки) в целом позитивен. Он отмечает различные хорошие стороны проекта, но вместе с тем в нём озвучиваются рекомендации по дальнейшим потенциальным улучшениям, желательность которых была выявлена в ходе проверок, проведенных в Республике Беларусь, с целью обеспечения непрерывного повышения безопасности. Группа (ГПП) рекомендует, что ГАН (Госатомнадзор), следуя принципу «интеллектуальной собственности», должен определить необходимые меры по повышению безопасности в ответ на рекомендации в отчете ГПП и рекомендации самого ГАНа с последующим включением их в Национальный план действий, который содержит меры и соответствующие планы по улучшению безопасности», — утверждается в сообщении посольства Белоруссии.