Рим, 4 июля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Ситуация на рынке труда в Италии улучшается, но медленнее, чем в других индустриальных странах, сообщает в среду, 4 июля, Il Sole 24 Ore со ссылкой на ежегодный доклад ОБСЕ.

NAVFAC Итальянский рабочие

По данным организации, уровень занятости в Италии растет, зато сокращается уровень зарплат и, как следствие, растет уровень бедности, а пособие получает лишь каждый десятый безработный.

В возрастной категории 20−64 занятыми являются 62,3% граждан страны — это больше, чем в годы последних экономических кризисов, но меньше, чем в докризисный 2006 год (62,4%).

Реальные зарплаты в Италии за отчетный период (с конца 2016 по конец 2017 года) сократились на 1,1%, сказано в отчете. В среднем каждый работающий итальянец получает 19,1 доллара в час.

Новое правительство Италии намерено изменить ситуацию на рынке труда методом введения ограничений для компаний, вводящих «делокализацию бизнеса» (то есть выводящих рабочие места из Италии).

Также планируется ужесточить условия для заключения временных контрактов, которые, по мнению правительства, сеют в гражданах неуверенность в завтрашнем дне: планируется установить 12-месячный минимальный срок временных контрактов.