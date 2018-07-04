Астана, 5 июля, 2018, 02:01 — ИА Регнум. В Казахстане стало известно, что только за первые пять месяцев текущего года МВД (которое и предоставило эту статистику) оформило документы на выезд для 39 891 казахстанца. Поскольку за весь 2017 год эта цифра составила 37 725 человек (данные Комитета по статистике), то можно предположить, что за полный 2018 год из страны уедет вдвое больше людей, чем в прошлый. С чем это связно, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Возможно, МВД просто придало огласке реальную статистику, потому что обычно этим занимается Комитет по статистике, чьи данные как раз вызывают вопросы уже своим значительным отличием от данных российской Федеральной службы по статистике. К примеру, за период 2005—2016, по данным РФ, в эту страну переехали на постоянное место жительства 565,6 тысячи казахстанцев, в то время как, по данным Казахстана, от них уехало всего 415 тысяч человек. А ведь если считать, что 70% уезжающих из РК едут именно в РФ, то реальные масштабы эмиграции из Казахстана на 200 000 превышают казахстанские же подсчеты. А если в Россию едут 55% всех казахстанских эмигрантов, то цифра возрастает до 600 000. А это значит, что от 200 до 600 тысяч человек, уехавших из Казахстана, не учтены в официальной статистике. И это не единственные расхождения.

При этом к росту численности эмигрантов ведет ряд факторов, частично следующих из действий власти, а частично непреходящих. Сюда относятся и снижение реальных доходов населения (что еще неприятнее для граждан — на фоне роста экономики), и дефицит вакансий на рынке труда (цифровизация сделает его еще сильнее), и снижение качества высшего образования (когда оно становится все дороже), равно как и среднего, и повышение пенсионного возраста (при падающем доверии к пенсионной системе), и другие факторы. Сами же проблемы усугубляются падением уровня доверия к власти.

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