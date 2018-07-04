Ростов-на-Дону, 4 июля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. К месту аварии на железной дороге в Ростовской области прибывают спасатели и кареты скорой медицинской помощи. Число погибших и пострадавших в ДТП уточняется. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Напомним, неподалёку от Батайска пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. По неофициальным данным, погибли два человек. Это помощник машиниста состава и водитель КамАЗа. По некоторым данным ещё четыре человека пострадали.

Известно также, что один из вагонов сошёл с рельсов. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить спецслужбам.

Поезд направлялся из Архангельска в Новороссийск.