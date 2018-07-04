Пекин, 4 июля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина обязательно посетит Восточный экономический форум. Об этом сегодня, 4 июля, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам переговоров с главой КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По словам Матвиенко, Си Цзиньпин высоко ценит личные отношения с российским лидером и с нетерпением ждет предстоящей в июле встречи в рамках БРИКС.

«Он объявил о том, что он обязательно приедет по приглашению нашего президента на Восточный форум», — сообщила Матвиенко.

Кроме того, в ходе переговоров с Матвиенко Си Цзиньпин указал на «беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит БРИКС пройдёт в южноафриканском городе Йоханнесбурге 25−27 июля. Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 11−13 сентября.