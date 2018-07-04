Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В Петербурге таможенники выявили и направили на уничтожение более 200 кг итальянского растворимого порошка для кофе и напитков с куркумой, запрещенных к ввозу на территорию РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в пресс-службе Балтийской таможни.

Напомним, что в России действует эмбарго на ввоз ряда категорий продовольственных товаров из стран, которые ввели против РФ экономические санкции по политическим мотивам, в нарушение норм международной торговли. Выявленные партии продуктов из этих стран, ввезенные на территорию РФ, изымаются из оборота и подлежат утилизации.

Партия санкционного товара весом 206 кг была выявлена на Кронштадтском таможенном посту Балтийской таможни, она поступила из Эстонии. По результатам проведенной экспертизы товар был признан запрещенным к ввозу на территорию РФ.

В конце июня таможенники, сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора провели мероприятие по уничтожению санкционного товара. Кофейный порошок был перемещен на специализированный полигон и сожжен в печи, о чем составлены необходимые документы.