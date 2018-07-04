Рамалла , 4 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Израильская полиция разогнала протестующих бедуинов на Западном берегу, 4 июля передает агентство Associated Press.

Dmitrimarkine.com Бедуин

По сообщению властей, полицейские задержали двоих активистов, которые вступили в столкновения со стражами порядка в деревне Хан аль-Ахмар.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Израиля намерены снести бедуинское поселение Хан аль-Ахмар на Западном берегу из-за близости к шоссе и переселить жителей на 12 километров от автострады.

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