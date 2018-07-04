Ростов-на-Дону, 4 июля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде днём 4 июля в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Вадим Анохин Пассажирский поезд

По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека — водитель КамАЗа и помощник машиниста поезда.

Сообщается, что в результате аварии сошёл с рельсов один из вагонов поезда.

По информации Life Shot, состав следовал из Архангельска в Новороссийск.

Официальной информации о произошедшем на данный момент не поступало. Все подробности уточняются.