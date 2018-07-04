Ярославль, 4 июля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В Ярославле идет ремонт часовни Казанской Богоматери, изображенной на тысячерублевой купюре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Часовня Казанской Богоматери

Подрядчик гарантировал — все работы завершат 31 августа. Что любопытно, выполняет их та самая организация, которая «прославилась» ремонтом фонтана в парке Мира. Напомним, тогда за отделанный «туалетной плиткой» объект губернатор Дмитрий Миронов жестко раскритиковал мэра города Ярославля.

В данный момент рабочие демонтируют старую тротуарную плитку вокруг часовни и снимают со стен штукатурный слой для выравнивания поверхности. Как пояснили в мэрии города, здесь появятся лавочки и урны, декоративное освещение, отремонтируют близлежащую территорию и заменят стёкла памятника.

Часовня широко известна во всей России: она изображена на тысячерублёвой купюре.

«Такой памятный знак, лицо города, надо держать в чистоте и порядке. Было заметно, что краска на стенах облупилась, а стекла потрескались. Да и плитка вокруг часовни давно была в ненадлежащем состоянии», — говорит Вячеслав Чепиков, генеральный директор подрядной организации.

Напомним, что памятный знак торжественно открыли в 1997 году в честь народного ополчения, вышедшего из стен монастыря в 1612 году под предводительством Минина и Пожарского.