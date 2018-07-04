Москва, 4 июля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В Госдуме готовы поддержать предложение Минтруда о поощрении работодателями работников, отказавшихся от курения, но с оговорками, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Н. Игнатьев. Бросить курить! (фрагмент). 1957

«Я могу только пожать руку в знак благодарности тем руководителям, которые намереваются премировать своих сотрудников деньгами за отказ от курения, или уже премируют», — сказал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Предложение главы Минтруда Максима Топилина ввести материальные стимулы для отказа сотрудников от курения вполне может заинтересовать работодателей, однако парламентарий видит ряд сложностей.

«Тут важно понимать: деньги — мотивация хорошая, но только если выплачиваются адекватные суммы. За 500 рублей ежемесячной доплаты, из которой надо еще заплатить и НДФЛ, вряд ли курильщик бросит свою пагубную привычку. Кроме того, без контроля за отказом от курения денежная мотивация, скорее всего, не поможет, поскольку заядлые курильщики все равно найдут возможность покурить. И наконец, денежное поощрение части персонала может привести к обострению отношений в коллективе», — указал депутат.