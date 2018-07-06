Калининград, 6 июля, 2018, 07:04 — ИА Регнум. В Общественной палате Калининградской области накануне состоялось внеочередное заседание, на котором был обсужден законопроект о повышении пенсионного возраста.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Обсуждение было достаточно бурным. Высказывались претензии к государству, высказывались претензии к разработчикам проекта, высказывались претензии к неучёту системных последствий, к несистемному вообще подходу к законопроекту», — подытожила дискуссию председатель палаты Ольга Аринцева.

По её словам, законопроект о пенсионной реформе соприкасается практически со всеми системами страны.

«Это не только демографическая система, трудовая, квалификационная. Даже система безопасности России, если вдуматься, всё равно связана с вопросами пенсионного сопровождения», — продолжила общественница.

Поэтому, по её мнению, надо говорить:

«О доработке, если не о серьезной переработке этого документа».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что бурную реакцию участников заседания вызвало решение о голосовании за проект с рекомендациями для дальнейшей общественной экспертизы. Многие общественники восприняли это, как попытку манипулировать их мнением и фактически голосование в поддержку самого законопроекта о повышении пенсионного возраста.

«Мы сейчас голосуем за проект как на любом собрании в коммунистические времена — за основу приняли, а потом доработаем. Так нельзя! За основу принимать!», — заявил, в частности, атаман Максим Буга.

В итоге проект решения с рекомендациями был принят большинством голосов, документ будет отправлен в Общественную палату РФ, а также в облдумы и правительство Калининградской области. Ключевая рекомендация — создание рабочих мест для пожилых граждан.