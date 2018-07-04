Астана, 4 июля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Предприниматели Северо-Казахстанской области освобождены от налогов в свободной экономической зоне Фуджейры в ОАЭ, сообщает 4 июля издание BNews со ссылкой на главу региона Кумара Аксакалова.

Порт Дубая

Арабские компании заинтересованы в сотрудничестве с предпринимателями Северо-Казахстанской области в сфере туризма и агропромышленного комплекса. В результате переговоров стороны подписали пять меморандумов о сотрудничестве в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта представители министерства оборонной промышленности Казахстана и председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи обсудили перспективы сотрудничества в аэрокосмической сфере.