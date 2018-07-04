Москва, 4 июля, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 26 июня по 2 июля выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее, инфляция с начала года составила 2%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Как сообщается, тарифы на коммунальные услуги в России за неделю выросли на 2,1−3,1%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 0,5%.

За указанный период мясо кур подорожало на 1,7%, пшено — на 0,8%, свинина, сахар-песок, мука и маргарин — на 0,2−0,3%. Куриные яйца подешевели на 0,7%, молоко — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,3%. При этом помидоры подешевели на 9,2%, белокочанная капуста — на 8,9%, огурцы — на 8,3%. Цены на морковь выросли на 4,8%, картофель, лук и яблоки — на 0,6−1,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю практически не изменились.