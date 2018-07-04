Воронеж, 4 июля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Выставка «100-летие Воронежского государственного университета» открылась 3 июля в Государственной думе РФ, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Открытие выставки к 100-летию ВГУ

Перед гостями выступили руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов, ректор ВГУ, вице-президент Российского Союза ректоров Дмитрий Ендовицкий, профессор физического факультета ВГУ, действительный член РАЕН Эвелина Домашевская, в открытии выставки приняли участие депутаты Государственной думы ФС РФ от Воронежской области, руководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский. Работа выставки продлится до 6 июля.

В экспозицию вошли инновационные и научные разработки ученых ВГУ, награды университета за участие в областных и всероссийских студенческих мероприятиях, уникальные архивные документы, фотографии, информационные материалы о работе вуза.

«История Воронежского государственного университета очень глубокая и очень длинная. Внимательные посетители выставки могли заметить, что на самом деле ВГУ не сто лет, а как минимум 216 лет», — рассказал на открытии депутат Госдумы, выпускник Воронежского госуниверситета Андрей Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ВГУ отмечает вековой юбилей: он был основан в 1918 году — на базе Юрьевского (Дерптского) университета, перевезенного в Воронеж. Сегодня в состав ВГУ входят 18 факультетов, 1 филиал, 16 научно-исследовательских лабораторий, 10 учебно-научно-производственных центров, Зональная научная библиотека, содержащая более трех миллионов единиц хранения. Вуз имеет свой заповедник «Галичья гора» — это одна из уникальных природных зон Центральной России, единственный заповедник в Европе, принадлежащий вузу.