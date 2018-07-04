Салоники, Греция, 4 июля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Греческие власти одобрили экстрадицию во Францию криминального авторитета Лашу Шушанашвили (Лашу Руставского), 4 июля передает агентство Associated Press.

Victor Задержание

57-летний главарь «грузинской мафии» в Европе присоединится к другим подозреваемым членам преступной группировки, которые находятся под судом во Франции.

Лаша Руставский и 14 членов его группировки были задержаны полицией в апреле. В то же время во Франции были задержаны 17 представителей «грузинской мафии».

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